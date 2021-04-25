Лучшие приставки для цифрового ТВ. Советы по выбору
Цифровая приставка – это телевизионный прибор для приема сигнала цифрового телевидения с последующим декодированием и преобразованием в аналоговый сигнал. Рассматриваемые устройства начали появляться с тех пор, когда эфирное вещание стало переходить на новый стандарт. Таким образом, аналог плавно перешел на цифровой формат.
Содержание
- Виды цифровых приставок
- Как выбрать приставку для цифрового телевидения
- Рейтинг лучших приставок для цифрового ТВ в 2021
- Заключение
Виды цифровых приставок
Цифровая приставка предназначена для декодирования входящего сигнала в доступный для телевизора формат. На данный момент устройства способны функционировать со следующими видами телевизионных сигналов:
- DVB-С – кабельный сигнал;
- DVB-S – спутниковый сигнал;
- DVB-T2 – цифровой сигнал, который нормально поддерживает изображение в формате HD;
- DVB-S2 – улучшенная версия спутникового вещания. Поддерживает кодек H.264;
- DVB-S2X – самый продвинутый стандарт, функционирует в формате UHD с оптимизированной пропускной способностью.
Как выбрать приставку для цифрового телевидения
Хоть цифровые приставки уже и начинают постепенно выходить из обихода, на отечественном рынке телевизионной техники всё же можно найти еще много качественных моделей. Для начала нужно определиться со своим бюджетом и ознакомиться с параметрами телевизора. После этого следует отталкиваться от следующих критериев.
Набор разъемов
Чем больше в приставке разъемов, тем больше разнообразной техники можно к нему подключить. На данный момент существуют модели со следующим перечнем интерфейсов:
- HDMI. Самый востребованный в настоящее время вариант, подразумевающий передачу видео и звука максимально высокого качества;
- S/PDIF. Предназначен для трансляции звукового сигнала. Встречается только в дорогостоящих моделях;
- S-Video. Один из самых старых стандартов. Отличается весьма посредственным качеством передаваемого видеоизображения;
- SCART. Следующий интерфейс часто встречается в старой аудио и видеотехнике. Представляет собой широкий порт с двумя рядами и 21-контактами;
- VGA. Также старотипный интерфейс, состоит из 3 рядов с 15-контактами. Ранее использовался в компьютерной и телевизионной технике;
- RCA. Композитный выход. Состоит из 3-х штекеров-тюльпанов. Один для передачи видео, а остальные предоставляют стереозвук.
Кодировка и форматы мультимедиа
Предпочтительней выбирать модели, которые поддерживают больше форматов сжатия.
Способы управления
В зависимости от конструкционных и функциональных особенностей, управлять устройством можно с помощью ручной панели или пультом ДУ. Лучше выбирать модели с поддержкой обоих вариантов.
Дополнительные функции
Кроме преобразования аналогового сигнала в цифровой, некоторые приставки поддерживают следующие функции:
- Воспроизведение видео и аудиоконтента с внешних накопителей;
- Подключение к интернету. Для этого предусмотрен порт LAN;
- Запись видео и аудиоконтента на флешку. Как правило, за это отвечает функция PVR.
- Возможность подключения и работы с HDD;
- Просмотр на экране нескольких потоков видео.
Рейтинг лучших приставок для цифрового ТВ в 2021
Лучшие цифровые приставки бюджетного класса
В этой категории представлены самые дешевые устройства простеньким функционалом и ограниченным набором опций. Обладают посредственным качеством сборки и небольшим количеством поддерживаемых форматов.
Открывает список самая дешевая модель, отличающаяся поддержкой режима Multiple PLP. Кроме того, устройство способно функционировать в соответствии со стандартами вещания DVB-T, DVB-C и DVB-T2. К функциональным особенностям можно отнести приятный пользовательский интерфейс с гибкой настройкой параметров. В меню приставки предусмотрены сервисы MEGOGO и Youtube.
Также к достоинствам устройства можно отнести функцию отложенного старта. В конструкции предусмотрен стандартный порт USB с возможностью подключения внешних накопителей. Видео может воспроизводиться с субтитрами. Вишенкой на торте является телетекст и режим родительского контроля.
Рейтинг продолжает еще одна недорогая и производительная модель, обладающая довольно широким набором возможностей. Кроме того, пользователи положительно отзываются о компактности и прочности корпуса. В конструкции есть разъем USB для подключения флешек или жестких дисков. Также стоит обратить внимание на высокую скорость переключения и встроенное питание активной антенны.
К функциональным особенностям можно отнести опцию отложенного старта, которая отвечает за автоматическую запись видеоконтента на внешний накопитель. Еще одним достоинством является отображение субтитров и телетекст. Приставка поддерживает довольно много форматов, однако со звуком AC3 будут проблемы.
На втором месте расположилась еще одна качественная модель компании Selenga, отличающаяся шустрым программным обеспечением. Сердцевиной приставки является процессор GX3235S, который отлично справляется с обработкой данных в режиме IPTV. К тому же есть доступ к просмотру контента на видеохостинге YouTube. Однако данная платформа довольно сильно греется.
К конструкционным особенностям можно отнести прочный корпус. Об этом свидетельствует содержание алюминия в составе. Также стоит отметить большой набор функциональных кнопок на передней панели. Благодаря этому с устройством можно полноценно взаимодействовать без пульта ДУ.
Первое место среди бюджетных моделей занимает одна из лучших бюджетных приставок для цифрового ТВ, обладающая внешним блоком питания и ярким LED-дисплеем. Ключевой особенностью устройства является широкий набор опций встроенного мультимедийного проигрывателя. При этом LUMAX DV-2108HD идеально подходит для приема с последующим выводом цифрового и эфирного телевидения.
Еще одним достоинством модели считается поддержка внешних накопителей объемом до 1 ТБ. Может полноценно взаимодействовать с жесткими дисками с разными файловыми системами – FAT32, NTFS и т.д. Для подключения к современным телевизорам предусмотрен разъем HDMI. Также есть поддержка MEGOGO и YouTube.
|
Характеристики
|
Selenga T81D
|
BBK SMP002HDT2
|
Selenga HD950D
|
LUMAX DV-2108HD
|
Поддержка режима
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
Разрешение
|
1920х1080
|
1920х1080
|
1920х1080
|
1920х1080
|
Цифровые стандарты
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
DVB-T, DVB-T2
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
Количество USB
|
2
|
1
|
2
|
1
|
Габариты, мм
|
125x28х63
|
112x32х80
|
148x35х80
|
135х33х90
|
Вес, г
|
330
|
350
|
405
|
400
|
Цена, руб
|
830
|
1050
|
1000
|
1100
Лучшие цифровые приставки среднего класса
Ниже представлены приставки для организации цифрового телевидения с оптимальным соотношением качества и цены. Производители рассматриваемой техники уделили достаточно внимания реализации технической, так и программной составляющей.
Открывает рейтинг одна из лучших цифровых приставок среднего уровня, отличающаяся широким набором функций. Ключевой особенностью является поддержка самых актуальных интернет-ресурсов, включая YouTube, Google и некоторые стриминговые платформы. Устройство способно транслировать видеоконтента в формате Full HD. При этом наблюдается высокая детализация картинки.
Функционирует приставка в соответствии со стандартами DVB-C и DVB-T2. Для соединения с интернетом в гаджете предусмотрен высокоскоростной модуль Wi-Fi. Также следует обратить внимание на хорошее качество приема сигнала. Вишенкой на торте является оригинальный дизайн.
Еще одна высококачественная модель, поддерживающая несколько эфирных стандартов. К достоинствам гаджета можно отнести функцию Time Shift, благодаря которой можно воссоздать пропущенный эпизод любимой телепередачи. Также особого внимания заслуживает запись трансляции на внешний накопитель. Для этого в конструкции предусмотрено несколько классических портов USB 2.0.
За прием сигнала в устройстве отвечает комнатная и внешняя антенны. Многие пользователи остались довольны не только качеством сборки, но и приятным дизайном корпуса. В качестве материалов для изготовления приставки послужили пластик и алюминий.
На втором месте расположилась одна из лучших моделей компании Lumax, обладающая широким набором интерфейсов и поддержкой 4G-сетей. К конструкционным особенностям можно отнести наличие двух портов USB для записи контента на внешние накопители. Также с их помощью можно воспроизводить фильмы или прослушивать музыку. Еще стоит отметить поддержку жестких дисков.
Приятным дополнением является «всеядный» медиапроигрыватель, функционирующий с эфирными стандартами DVB-T2 и DVB-C. В качестве сердцевины в устройстве выступает производительный процессор NationalChip Guoxin GX3235S, отличающийся высокой скоростью декодирования. Вишенкой на торте является шустрая Smart-оболочка с большим набором приложений.
Первое место занимает еще одна надежная модель Lumax, оборудованная высокоскоростным модулем Wi-Fi для доступа к интернету. Еще одна особенность заключается в том, что к цифровой приставке можно подключать мобильное устройство, которое при наличии приложения MeeCast TV будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
К функциональным особенностям можно отнести поддержку режима отложенного старта. Также предусмотрен таймер записи и телетекст. Для соединения с техникой в конструкции предусмотрены интерфейсы USB, HDMI, RCA и аудио 3,5 mm. Еще одним достоинством является поддержка технологии Dolby Digital.
|
Характеристики
|
World Vision T62A
|
BBK SMP027 HDT2
|
LUMAX DV-3215HD
|
LUMAX DV-4207HD
|
Поддержка режима
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
Разрешение
|
1920х1080
|
1920х1080
|
1920х1080
|
1920х1080
|
Цифровые стандарты
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
DVB-С, DVB-T2
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
Количество USB
|
2
|
1
|
2
|
1
|
Габариты, мм
|
148x30х90
|
142x32х80
|
148x38х105
|
138х35х92
|
Вес, г
|
350
|
370
|
400
|
450
|
Цена, руб
|
1200
|
1100
|
1300
|
1400
Лучшие цифровые приставки премиального класса
В данной категории представлены самые мощные и многофункциональные приставки для цифрового телевидения. К главным достоинствам этой ТВ-техники можно отнести превосходное качество сборки и производительную начинку.
Открывает рейтинг премиальных моделей одна из лучших приставок компании Lumax, отличающаяся оригинальным дизайном и интересным пользовательским интерфейсом. Пользователи положительно отзываются о качестве приема сигнала и высокой скорости переключения каналов. К функциональным особенностям можно отнести полноценный доступ в интернет. Для этого предусмотрен модуль Wi-Fi. Также есть поддержка 4G.
Устройство функционирует в соответствии с цифровыми стандартами DVB-C, DVB-T и DVB-T2. В корпусе есть яркий дисплей и несколько портов для соединения современной техники – USB и HDMI. Вишенкой на торте является многофункциональный пульт ДУ высокого качества сборки.
На втором месте располагается комбинированная приставка, отличающаяся широким набором поддерживаемых стандартов вещания. К конструкционным особенностям можно отнести прочный корпус, огромный набор интерфейсов и компактные размеры. Также стоит обратить внимание на необычный пульт ДУ с большими кнопками, благодаря чему устройство отлично подходит пользователям пожилого возраста.
Еще одним достоинством считается оригинальный блок управления, вынесенный на переднюю панель. Многие владельцы положительно отзываются об упрощенной функции поиска телеканалов. Поддерживается IPTV и YouTube. Для соединения с интернетом предусмотрен модуль Wi-Fi.
Победителем рейтинга становится самая мощная модель, обладающая производительным железом и эффективным охлаждением. Ключевой особенностью является полноценное функционирование в соответствии с протоколами DiSEqC. Благодаря такому подходу устройство предоставляет высокую скорость приема сигналов. Также стоит отметить, что приставка способна работать со стандартами вещания DVB-C/T/T2.
В качестве сердцевины выступает производительный процессор GX6605, способный работать с транспондерами T2MI. Еще одним достоинством является поддержка приложения DVBFinder, отвечающего за быструю инсталляцию и настройку антенны. В конструкции предусмотрено несколько разъемов USB, которые можно использовать для передачи данных или подключения адаптера Wi-Fi.
|
Характеристики
|
LUMAX DV-4205HD
|
World Vision Foros Combo
|
World Vision Foros Ultra
|
Поддержка режима
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
720p, 1080i, 1080p
|
Разрешение
|
1920х1080
|
1920х1080
|
1920х1080
|
Цифровые стандарты
|
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
|
Количество USB
|
1
|
2
|
2
|
Габариты, мм
|
135x28х63
|
130x30х66
|
130x30х65
|
Вес, г
|
350
|
415
|
420
|
Цена, руб
|
1700
|
1900
|
2100
Заключение
Перед покупкой приставки для цифрового телевидения нужно ознакомиться с несколькими нюансами. Для начала пользователю следует изучить набор интерфейсов в своем телевизоре. От этого зависит, через какой разъем будет осуществляться соединение. Далее потребуется учесть тип телевидения, которое проведено в жилое помещение – кабельное или аналоговое. Еще очень важно ознакомиться с лучшими производителями цифровых приставок. На данный момент самыми надежными считаются LUMAX, BBK и World Vision.
Месяц назад приобрел приставку LUMAX DV-2108HD, работает отлично. Проблем с поиском каналов у меня не было.
Одно могу сказать точно, совсем уж экономить на приставке не нужно. Даже бюджетный вариант бюджетному рознь. Ох и намучались мы с такой, сначала постоянно сигнал пропадал, а потом и вовсе перестала работать. Заменили на вариант подороже от LUMAX и проблем теперь не знаем.
Месяц назад прикупил приставку World Vision Foros Ultra, отлично работает. Удобно настраивается И цена приемлемая.