Лучшие приставки для цифрового ТВ. Советы по выбору

Цифровая приставка – это телевизионный прибор для приема сигнала цифрового телевидения с последующим декодированием и преобразованием в аналоговый сигнал. Рассматриваемые устройства начали появляться с тех пор, когда эфирное вещание стало переходить на новый стандарт. Таким образом, аналог плавно перешел на цифровой формат.

Стоит отметить, что приставки являются незаменимым элементом для телевизоров старого образца. Ниже составлен рейтинг лучших приставок для цифрового телевидения, которые можно купить в 2021 году.

Виды цифровых приставок

Цифровая приставка предназначена для декодирования входящего сигнала в доступный для телевизора формат. На данный момент устройства способны функционировать со следующими видами телевизионных сигналов:

DVB-С – кабельный сигнал;

– кабельный сигнал; DVB-S – спутниковый сигнал;

– спутниковый сигнал; DVB-T2 – цифровой сигнал, который нормально поддерживает изображение в формате HD; DVB-S2 – улучшенная версия спутникового вещания. Поддерживает кодек H.264;

– улучшенная версия спутникового вещания. Поддерживает кодек H.264; DVB-S2X – самый продвинутый стандарт, функционирует в формате UHD с оптимизированной пропускной способностью.

Как выбрать приставку для цифрового телевидения

Хоть цифровые приставки уже и начинают постепенно выходить из обихода, на отечественном рынке телевизионной техники всё же можно найти еще много качественных моделей. Для начала нужно определиться со своим бюджетом и ознакомиться с параметрами телевизора. После этого следует отталкиваться от следующих критериев.

Набор разъемов

Чем больше в приставке разъемов, тем больше разнообразной техники можно к нему подключить. На данный момент существуют модели со следующим перечнем интерфейсов:

HDMI. Самый востребованный в настоящее время вариант, подразумевающий передачу видео и звука максимально высокого качества;

Самый востребованный в настоящее время вариант, подразумевающий передачу видео и звука максимально высокого качества; S/PDIF. Предназначен для трансляции звукового сигнала. Встречается только в дорогостоящих моделях;

Предназначен для трансляции звукового сигнала. Встречается только в дорогостоящих моделях; S-Video. Один из самых старых стандартов. Отличается весьма посредственным качеством передаваемого видеоизображения; SCART. Следующий интерфейс часто встречается в старой аудио и видеотехнике. Представляет собой широкий порт с двумя рядами и 21-контактами;

Следующий интерфейс часто встречается в старой аудио и видеотехнике. Представляет собой широкий порт с двумя рядами и 21-контактами; VGA. Также старотипный интерфейс, состоит из 3 рядов с 15-контактами. Ранее использовался в компьютерной и телевизионной технике;

Также старотипный интерфейс, состоит из 3 рядов с 15-контактами. Ранее использовался в компьютерной и телевизионной технике; RCA. Композитный выход. Состоит из 3-х штекеров-тюльпанов. Один для передачи видео, а остальные предоставляют стереозвук.

Мнение эксперта Яковлев Алексей Сергеевич Электрик с 20 летним стажем и богатым опытом Также стоит обращать внимание на модели, в конструкции которых предусмотрен классический порт USB. С его помощью можно записывать эфиры или просматривать различный контент на телевизоре, используя внешние носители. Также USB предназначен для перепрошивки приставки.

Кодировка и форматы мультимедиа

Предпочтительней выбирать модели, которые поддерживают больше форматов сжатия.

Стоит отметить, что все приставки со стандартом DVB-T2 используют кодировку сигнала MPEG-4. Также будет не лишним поддержка AVI и MKV.

Способы управления

В зависимости от конструкционных и функциональных особенностей, управлять устройством можно с помощью ручной панели или пультом ДУ. Лучше выбирать модели с поддержкой обоих вариантов.

Дополнительные функции

Кроме преобразования аналогового сигнала в цифровой, некоторые приставки поддерживают следующие функции:

Воспроизведение видео и аудиоконтента с внешних накопителей;

Подключение к интернету. Для этого предусмотрен порт LAN; Запись видео и аудиоконтента на флешку. Как правило, за это отвечает функция PVR.

Возможность подключения и работы с HDD;

Просмотр на экране нескольких потоков видео.

Рейтинг лучших приставок для цифрового ТВ в 2021

Лучшие цифровые приставки бюджетного класса Место Рейтинг редакции Наименование Номинации 4 4.20/5 Selenga T81D — 3 4.60/5 BBK SMP002HDT2 — 2 4.80/5 Selenga HD950D — 1 5.00/5 LUMAX DV-2108HD Самая функциональная приставка бюджетного класса Лучшие цифровые приставки среднего класса Место Рейтинг редакции Наименование Номинации 4 4.20/5 World Vision T62A — 3 4.60/5 BBK SMP027 HDT2 — 2 4.80/5 LUMAX DV-3215HD — 1 5.00/5 LUMAX DV-4207HD яркий представитель оптимального соотношения цены и качества Лучшие цифровые приставки премиального класса Место Рейтинг редакции Наименование Номинации 3 4.50/5 LUMAX DV-4205HD — 2 4.70/5 World Vision Foros Combo — 1 5.00/5 World Vision Foros Ultra Самая многофункциональная приставка для цифрового ТВ Лучшие цифровые приставки бюджетного класса В этой категории представлены самые дешевые устройства простеньким функционалом и ограниченным набором опций. Обладают посредственным качеством сборки и небольшим количеством поддерживаемых форматов. #4 Selenga T81D Оценка редакции: 4.2 /5 Открывает список самая дешевая модель, отличающаяся поддержкой режима Multiple PLP. Кроме того, устройство способно функционировать в соответствии со стандартами вещания DVB-T, DVB-C и DVB-T2. К функциональным особенностям можно отнести приятный пользовательский интерфейс с гибкой настройкой параметров. В меню приставки предусмотрены сервисы MEGOGO и Youtube. Также к достоинствам устройства можно отнести функцию отложенного старта. В конструкции предусмотрен стандартный порт USB с возможностью подключения внешних накопителей. Видео может воспроизводиться с субтитрами. Вишенкой на торте является телетекст и режим родительского контроля. Плюсы Есть родительский контроль и отложенный просмотр; Низкая стоимость; Гибкая настройка параметров; Есть Youtube. Минусы Слабое ПО; Слишком греется при высоких нагрузках #3 BBK SMP002HDT2 Оценка редакции: 4.6 /5 Рейтинг продолжает еще одна недорогая и производительная модель, обладающая довольно широким набором возможностей. Кроме того, пользователи положительно отзываются о компактности и прочности корпуса. В конструкции есть разъем USB для подключения флешек или жестких дисков. Также стоит обратить внимание на высокую скорость переключения и встроенное питание активной антенны. К функциональным особенностям можно отнести опцию отложенного старта, которая отвечает за автоматическую запись видеоконтента на внешний накопитель. Еще одним достоинством является отображение субтитров и телетекст. Приставка поддерживает довольно много форматов, однако со звуком AC3 будут проблемы. Плюсы Можно записывать эфир; Есть питание активной антенны; Высокая скорость переключения каналов; Прочная конструкция. Минусы Неудобный пульт ДУ; Отсутствует индикация каналов. #2 Selenga HD950D Оценка редакции: 4.8 /5 На втором месте расположилась еще одна качественная модель компании Selenga, отличающаяся шустрым программным обеспечением. Сердцевиной приставки является процессор GX3235S, который отлично справляется с обработкой данных в режиме IPTV. К тому же есть доступ к просмотру контента на видеохостинге YouTube. Однако данная платформа довольно сильно греется. К конструкционным особенностям можно отнести прочный корпус. Об этом свидетельствует содержание алюминия в составе. Также стоит отметить большой набор функциональных кнопок на передней панели. Благодаря этому с устройством можно полноценно взаимодействовать без пульта ДУ. Плюсы Качественная сборка; Высокая чувствительность тюнера; Полностью металлическая конструкция; Множество функциональных кнопок. Минусы Сильно греется процессор. #1 LUMAX DV-2108HD Оценка редакции: 5.0 /5 Самая функциональная приставка бюджетного класса Первое место среди бюджетных моделей занимает одна из лучших бюджетных приставок для цифрового ТВ, обладающая внешним блоком питания и ярким LED-дисплеем. Ключевой особенностью устройства является широкий набор опций встроенного мультимедийного проигрывателя. При этом LUMAX DV-2108HD идеально подходит для приема с последующим выводом цифрового и эфирного телевидения. Еще одним достоинством модели считается поддержка внешних накопителей объемом до 1 ТБ. Может полноценно взаимодействовать с жесткими дисками с разными файловыми системами – FAT32, NTFS и т.д. Для подключения к современным телевизорам предусмотрен разъем HDMI. Также есть поддержка MEGOGO и YouTube. Плюсы Приятный ценник; Стильный дизайн; Производительный чип; Широкий набор функций; Прочный корпус. Минусы Проблемы с поиском. Характеристики Selenga T81D BBK SMP002HDT2 Selenga HD950D LUMAX DV-2108HD Поддержка режима 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p Разрешение 1920х1080 1920х1080 1920х1080 1920х1080 Цифровые стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2 DVB-T, DVB-T2 DVB-C, DVB-T, DVB-T2 Количество USB 2 1 2 1 Габариты, мм 125x28х63 112x32х80 148x35х80 135х33х90 Вес, г 330 350 405 400 Цена, руб 830 1050 1000 1100 Лучшие цифровые приставки среднего класса Ниже представлены приставки для организации цифрового телевидения с оптимальным соотношением качества и цены. Производители рассматриваемой техники уделили достаточно внимания реализации технической, так и программной составляющей. #4 World Vision T62A Оценка редакции: 4.2 /5 Открывает рейтинг одна из лучших цифровых приставок среднего уровня, отличающаяся широким набором функций. Ключевой особенностью является поддержка самых актуальных интернет-ресурсов, включая YouTube, Google и некоторые стриминговые платформы. Устройство способно транслировать видеоконтента в формате Full HD. При этом наблюдается высокая детализация картинки. Функционирует приставка в соответствии со стандартами DVB-C и DVB-T2. Для соединения с интернетом в гаджете предусмотрен высокоскоростной модуль Wi-Fi. Также следует обратить внимание на хорошее качество приема сигнала. Вишенкой на торте является оригинальный дизайн. Плюсы Приятный ценник; Качественная сборка; Высокая детализация изображения; Хороший сигнал. Минусы Сырое ПО. #3 BBK SMP027 HDT2 Оценка редакции: 4.6 /5 Еще одна высококачественная модель, поддерживающая несколько эфирных стандартов. К достоинствам гаджета можно отнести функцию Time Shift, благодаря которой можно воссоздать пропущенный эпизод любимой телепередачи. Также особого внимания заслуживает запись трансляции на внешний накопитель. Для этого в конструкции предусмотрено несколько классических портов USB 2.0. За прием сигнала в устройстве отвечает комнатная и внешняя антенны. Многие пользователи остались довольны не только качеством сборки, но и приятным дизайном корпуса. В качестве материалов для изготовления приставки послужили пластик и алюминий. Плюсы Простота управления; Удобное меню; Приятный дизайн; Широкий набор функций. Минусы Мало моделей в продаже. #2 LUMAX DV-3215HD Оценка редакции: 4.8 /5 На втором месте расположилась одна из лучших моделей компании Lumax, обладающая широким набором интерфейсов и поддержкой 4G-сетей. К конструкционным особенностям можно отнести наличие двух портов USB для записи контента на внешние накопители. Также с их помощью можно воспроизводить фильмы или прослушивать музыку. Еще стоит отметить поддержку жестких дисков. Приятным дополнением является «всеядный» медиапроигрыватель, функционирующий с эфирными стандартами DVB-T2 и DVB-C. В качестве сердцевины в устройстве выступает производительный процессор NationalChip Guoxin GX3235S, отличающийся высокой скоростью декодирования. Вишенкой на торте является шустрая Smart-оболочка с большим набором приложений. Плюсы Производительная платформа; Широкий набор функций; Приятный дизайн; Множество предустановленных приложений; Шустрое ПО. Минусы Справляется не со всеми форматами аудио. #1 LUMAX DV-4207HD Оценка редакции: 5.0 /5 яркий представитель оптимального соотношения цены и качества Первое место занимает еще одна надежная модель Lumax, оборудованная высокоскоростным модулем Wi-Fi для доступа к интернету. Еще одна особенность заключается в том, что к цифровой приставке можно подключать мобильное устройство, которое при наличии приложения MeeCast TV будет выступать в качестве пульта дистанционного управления. К функциональным особенностям можно отнести поддержку режима отложенного старта. Также предусмотрен таймер записи и телетекст. Для соединения с техникой в конструкции предусмотрены интерфейсы USB, HDMI, RCA и аудио 3,5 mm. Еще одним достоинством является поддержка технологии Dolby Digital. Плюсы Широкий функционал; Металлический корпус; Есть модуль Wi-Fi; Многофункциональный пульт ДУ; Можно подключать мобильные устройства Android. Минусы Бывают проблемы после обновления софта. Характеристики World Vision T62A BBK SMP027 HDT2 LUMAX DV-3215HD LUMAX DV-4207HD Поддержка режима 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p Разрешение 1920х1080 1920х1080 1920х1080 1920х1080 Цифровые стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2 DVB-С, DVB-T2 DVB-C, DVB-T, DVB-T2 DVB-C, DVB-T, DVB-T2 Количество USB 2 1 2 1 Габариты, мм 148x30х90 142x32х80 148x38х105 138х35х92 Вес, г 350 370 400 450 Цена, руб 1200 1100 1300 1400 Лучшие цифровые приставки премиального класса В данной категории представлены самые мощные и многофункциональные приставки для цифрового телевидения. К главным достоинствам этой ТВ-техники можно отнести превосходное качество сборки и производительную начинку. #3 LUMAX DV-4205HD Оценка редакции: 4.5 /5 Открывает рейтинг премиальных моделей одна из лучших приставок компании Lumax, отличающаяся оригинальным дизайном и интересным пользовательским интерфейсом. Пользователи положительно отзываются о качестве приема сигнала и высокой скорости переключения каналов. К функциональным особенностям можно отнести полноценный доступ в интернет. Для этого предусмотрен модуль Wi-Fi. Также есть поддержка 4G. Устройство функционирует в соответствии с цифровыми стандартами DVB-C, DVB-T и DVB-T2. В корпусе есть яркий дисплей и несколько портов для соединения современной техники – USB и HDMI. Вишенкой на торте является многофункциональный пульт ДУ высокого качества сборки. Плюсы Удобное меню; Многофункциональный пульт; Поддерживает жесткие диски; Есть IPTV. Минусы Бывают проблемы с модулем Wi-Fi. #2 World Vision Foros Combo Оценка редакции: 4.7 /5 На втором месте располагается комбинированная приставка, отличающаяся широким набором поддерживаемых стандартов вещания. К конструкционным особенностям можно отнести прочный корпус, огромный набор интерфейсов и компактные размеры. Также стоит обратить внимание на необычный пульт ДУ с большими кнопками, благодаря чему устройство отлично подходит пользователям пожилого возраста. Еще одним достоинством считается оригинальный блок управления, вынесенный на переднюю панель. Многие владельцы положительно отзываются об упрощенной функции поиска телеканалов. Поддерживается IPTV и YouTube. Для соединения с интернетом предусмотрен модуль Wi-Fi. Плюсы Можно управлять с помощью смартфона; Удобное меню; Оригинальный интерфейс; Стильный дизайн; Многофункциональная панель управления. Минусы Сильно греется процессор. #1 World Vision Foros Ultra Оценка редакции: 5.0 /5 Самая многофункциональная приставка для цифрового ТВ Победителем рейтинга становится самая мощная модель, обладающая производительным железом и эффективным охлаждением. Ключевой особенностью является полноценное функционирование в соответствии с протоколами DiSEqC. Благодаря такому подходу устройство предоставляет высокую скорость приема сигналов. Также стоит отметить, что приставка способна работать со стандартами вещания DVB-C/T/T2. В качестве сердцевины выступает производительный процессор GX6605, способный работать с транспондерами T2MI. Еще одним достоинством является поддержка приложения DVBFinder, отвечающего за быструю инсталляцию и настройку антенны. В конструкции предусмотрено несколько разъемов USB, которые можно использовать для передачи данных или подключения адаптера Wi-Fi. Плюсы Поддержка транспондера; Мощный процессор; Широкий набор поддерживаемых форматов; Шустрая прошивка; Несколько вариантов загрузки плейлиста для IPTV. Минусы Не обнаружено. Характеристики LUMAX DV-4205HD World Vision Foros Combo World Vision Foros Ultra Поддержка режима 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p 720p, 1080i, 1080p Разрешение 1920х1080 1920х1080 1920х1080 Цифровые стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2 DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Количество USB 1 2 2 Габариты, мм 135x28х63 130x30х66 130x30х65 Вес, г 350 415 420 Цена, руб 1700 1900 2100

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Заключение

Перед покупкой приставки для цифрового телевидения нужно ознакомиться с несколькими нюансами. Для начала пользователю следует изучить набор интерфейсов в своем телевизоре. От этого зависит, через какой разъем будет осуществляться соединение. Далее потребуется учесть тип телевидения, которое проведено в жилое помещение – кабельное или аналоговое. Еще очень важно ознакомиться с лучшими производителями цифровых приставок. На данный момент самыми надежными считаются LUMAX, BBK и World Vision.